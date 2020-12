Divi & serie tv: Tanti auguri a Ted Danson (Di martedì 29 dicembre 2020) Oggi ricorre il compleanno di un importante attore che ha scritto pagine imporTanti di cinema e televisione: Ted Danson. La carriera di Ted Danson All’anagrafe Edward Bridge Danson III, è un attore e comico statunitense nato a San Diego nel 1947, e compie oggi 71 anni. L’attore, noto soprattutto per le sue Tantissime serie tv, in carriera ha vinto 2 Emmy su un totale di 15 nomination (11 delle quali per ciascuna delle 11 stagioni della celebre serie degli anni ottanta Cin cin), 3 Golden Globe su un totale di 12 nomination ed un American Comedy Award. Inoltre ha ottenuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ted Danson al cinema Cinematograficamente Danson esordisce nel 1979 nel film Il campo di cipolle. In seguito, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) Oggi ricorre il compleanno di un importante attore che ha scritto pagine impordi cinema e televisione: Ted. La carriera di TedAll’anagrafe Edward BridgeIII, è un attore e comico statunitense nato a San Diego nel 1947, e compie oggi 71 anni. L’attore, noto soprattutto per le suessimetv, in carriera ha vinto 2 Emmy su un totale di 15 nomination (11 delle quali per ciascuna delle 11 stagioni della celebredegli anni ottanta Cin cin), 3 Golden Globe su un totale di 12 nomination ed un American Comedy Award. Inoltre ha ottenuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Tedal cinema Cinematograficamenteesordisce nel 1979 nel film Il campo di cipolle. In seguito, ...

All'anagrafe Edward Bridge Danson III, è un attore e comico statunitense nato a San Diego nel 1947, e compie oggi 71 anni. L'attore, noto soprattutto per le sue tantissime serie tv, in carriera ha ...

