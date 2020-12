Dinamo Tirana | Fabrizio Miccoli riparte dal club albanese | doppio ruolo per l’ex Palermo e Moriero nuovo tecnico

(Di martedì 29 dicembre 2020) Nuova avventura per.Ripartirà dalla, l'ex bandiera del, pronto ad intraprendere una nuova avventura all'estero. L'ex attaccante rosanero seguirà, infatti, ilitaliano Francesco Moreiro in Albania: scelto come guida tecnica della compagine di, attualmente 1° nella First Division. Il Romario del Salento, però, ricoprirà unall'interno del: quello di vice allenatore e quello di responsabile del settore giovanile. A comunicarlo è stata la stessoTirata, attraverso una nota ufficiale diramata nel pomeriggio.si legherà aldi Marco ...

LECCE – Nuova avventura su una panchina per Francesco Moriero, ex allenatore tra le altre di Frosinone, Lecce, Sambenedettese, Catania e Cavese. Il tecnico torna ad allenare anche se non in Italia. Ha ...Il tecnico leccese è il nuovo allenatore della Dinamo Tirana, club che al momento guida la Serie B albanese. Con l’ex centrocampista, tra le altre, di Lecce e Inter, c’è Fabrizio Miccoli. Il Romario d ...