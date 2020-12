Dieta con datteri | per il benessere di cervello e ossa

Leggi su dilei

(Di martedì 29 dicembre 2020) Isono frutti dal sapore molto dolce, provenienti soprattutto dalla fascia tropicale – uno dei principali produttori è l’Egitto. Sono spesso presenti sulle nostre tavole durante il periodo natalizio, accanto ad altra frutta tipica come i fichi secchi, e sono davvero ricchi di benefici per la salute. Il loro profilo nutrizionale varia in base al fatto che isiano sottoposti o meno a procedura di essiccazione. In realtà, quelli che si trovano in commercio nel nostro Paese sono quasi sempre isecchi, quindi saranno questi che prenderemo in considerazione. Ricchi di zuccheri, sono frutti molto energetici: una porzione da 100 grammi apporta ben 277 calorie, quindi è bene fare attenzione se si segue unaipocalorica. Tuttavia, se consumati con moderazione, ipossono ...