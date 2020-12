Diego Costa saluta l’Atletico Madrid: arriva la rescissione del contratto (Di martedì 29 dicembre 2020) La quarta avventura di Diego Costa con la maglia dell'Atletico Madrid è finita, questa volta l'addio pare definitivo. Il centravanti spagnolo, dopo l'esplosione con la maglia dei Colchoneros nel biennio 2012-2014, si trasferisce in Premier League al Chelsea, club nel quale ha giocato 4 anni salvo poi tornare a Madrid nel 2018. Dopo 12 reti con l'Atletico negli ultimi due anni, Costa saluta nuovamente Madrid. Ecco la nota ufficiale del club spagnolo:"Atlético de Madrid e Diego Costa hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dell’attaccante, che si doveva concludere il 30 giugno 2021. Il giocatore spagnolo-brasiliano ha chiesto al club il suo licenziamento per motivi personali pochi ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) La quarta avventura dicon la maglia dell'Atleticoè finita, questa volta l'addio pare definitivo. Il centravanti spagnolo, dopo l'esplosione con la maglia dei Colchoneros nel biennio 2012-2014, si trasferisce in Premier League al Chelsea, club nel quale ha giocato 4 anni salvo poi tornare anel 2018. Dopo 12 reti con l'Atletico negli ultimi due anni,nuovamente. Ecco la nota ufficiale del club spagnolo:"Atlético dehanno raggiunto un accordo per la risoluzione deldell’attaccante, che si doveva concludere il 30 giugno 2021. Il giocatore spagnolo-brasiliano ha chiesto al club il suo licenziamento per motivi personali pochi ...

