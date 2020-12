d’Esposito (Il Fatto): Maradona, un congedo anarchico come la sua parabola terrena di Dio del calcio (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Fatto Quotidiano indica i personaggi del 2020, tra sport, spettacolo, politica e sociale. Tra questi c’è Diego Armando Maradona, morto lo scorso 25 novembre. A lui Fabrizio d’Esposito dà 10, perché, scrive, “l’epopea di Diego è riassunta dal 10, la sua maglia”. Quello a Diego è un “Nobel lontano dai riflettori”. La sua è “la fine caotica del dio del calcio”. d’Esposito scrive: “Un congedo anarchico così com’è stata la sua parabola terrena di Dio della pelota: in una villetta anonima del Barrio San Andrés di Tigre, su un materasso gettato per terra con il conforto di un cesso chimico. Al suo capezzale avvoltoi medici e legali e una dottoressa che non sapeva che fare. Un mese prima aveva compiuto 60 anni. Indi un’operazione alla testa ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) IlQuotidiano indica i personaggi del 2020, tra sport, spettacolo, politica e sociale. Tra questi c’è Diego Armando, morto lo scorso 25 novembre. A lui Fabriziodà 10, perché, scrive, “l’epopea di Diego è riassunta dal 10, la sua maglia”. Quello a Diego è un “Nobel lontano dai riflettori”. La sua è “la fine caotica del dio del”.scrive: “Uncosì com’è stata la suadi Dio della pelota: in una villetta anonima del Barrio San Andrés di Tigre, su un materasso gettato per terra con il conforto di un cesso chimico. Al suo capezzale avvoltoi medici e legali e una dottoressa che non sapeva che fare. Un mese prima aveva compiuto 60 anni. Indi un’operazione alla testa ...

napolista : d’Esposito (Il Fatto): #Maradona, un congedo anarchico come la sua parabola terrena di Dio del calcio E’ morto “in… - Franci_Esposito : @_la_vic_ “ ma te lo sei fatto rivedere il porto d’armi per le cretinate che stai sparando?” - Sidi_Bou : @DBking85 Ridiamo un po'... (povero presepe) [F. D'Esposito ~ Il Fatto Quotidiano 28/12/2020] - AntonellaStara4 : L'avvocato Esposito si mise d'accordo con il mio ex datore di lavoro visto che aveva fatto 3 Denunce alla Agenzia d… - IamBerry29 : Domanda: ma che goal ha fatto in Serie D Vittorio Esposito col @sscampobasso? Una magia... #CampobassoCalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : d’Esposito Fatto Il giudice Esposito “Contro Berlusconi mai subito pressioni. I testimoni mentono” La Repubblica