Decreto Natale: Le regole da zona rossa per San Silvestro , Capodanno e l’Epifania. solo il 4 gennaio zona arancione (Di martedì 29 dicembre 2020) Anche per le feste di fine anno valgono le consuete regole del Decreto Natale. Finalmente finisce l'anno horribilis, speriamo nel 2021 Leggi su firenzepost (Di martedì 29 dicembre 2020) Anche per le feste di fine anno valgono le consuetedel. Finalmente finisce l'anno horribilis, speriamo nel 2021

matteosalvinimi : Nessuna paura e nessun decreto potranno cancellare l'amore, il sorriso, la gioia e la speranza di Rinascita del Nat… - fattoquotidiano : Decreto Natale, il secondo giorno in zona arancione: cosa si può fare oggi 29 dicembre – Le regole da seguire - Open_gol : Salvini voleva sfidare il decreto Natale regalando doni ai più poveri. Lo racconta sui social anche con una foto in… - FirenzePost : Decreto Natale: Le regole da zona rossa per San Silvestro , Capodanno e l’Epifania. solo il 4 gennaio zona arancione - gbvitrano : RT @aborruso: L’elaborazione dei dati per la mappa del decreto “di Natale”, in chilometri, fatta con @napo e @totofiandaca. La mia è la ve… -