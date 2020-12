Decreto Natale, il secondo giorno in zona arancione: cosa si può fare oggi 29 dicembre – Le regole da seguire (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Italia vive i suoi giorni di zona arancione a cavallo tra la fine del Natale e il 31 dicembre, quando torneranno le restrizioni da zona rossa. Ciò significa che per anche oggi, martedì 29 dicembre, è consentito spostarsi liberamente nel proprio Comune e sono aperti tutti i negozi (fino alle 21). Restano chiusi, invece, bar, pasticcerie e ristoranti, a cui sono comunque permessi l’asporto e la consegna a domicilio, così come rimane invariato il coprifuoco dalle 22 alle 5. L’autocertificazione (scaricabile qui) serve solo per andare in un altro Comune, in un’altra Regione o per muoversi durante le ore notturne, a patto che sussistano motivi di salute, lavoro o necessità. Il Decreto Natale approvato il 18 dicembre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Italia vive i suoi giorni dia cavallo tra la fine dele il 31, quando torneranno le restrizioni darossa. Ciò significa che per anche, martedì 29, è consentito spostarsi liberamente nel proprio Comune e sono aperti tutti i negozi (fino alle 21). Restano chiusi, invece, bar, pasticcerie e ristoranti, a cui sono comunque permessi l’asporto e la consegna a domicilio, così come rimane invariato il coprifuoco dalle 22 alle 5. L’autocertificazione (scaricabile qui) serve solo per andare in un altro Comune, in un’altra Regione o per muoversi durante le ore notturne, a patto che sussistano motivi di salute, lavoro o necessità. Ilapprovato il 18...

