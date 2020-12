De Luca, parla un medico: “Quel vaccino era il mio” (Di martedì 29 dicembre 2020) Non si arresta il vento di bufera attorno a De Luca dopo la sua vaccinazione. Adesso parla il medico che è stato rimandato a casa senza vaccino perché, pare, la dose somministrata a De Luca era la sua. “Quella dose sarebbe stata mia” racconta il medico al Mattino “o di un altro collega in fila o di un infermiere che lavora in prima linea, non ne faccio una questione personale“. Ricciardelli racconta di essere stato “il primo a operare un paziente colpito dal Coronavirus al Cto, durante la prima ondata della pandemia, e assicuro consulenze mediche anche al pronto soccorso del Cotugno e dello stesso Cto. Ma non perché più bravo, solo per dovere: fanno lo stesso altri professionisti. Io sono uno dei tanti, non un eroe“. “De Luca ha una ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Non si arresta il vento di bufera attorno a Dedopo la sua vaccinazione. Adessoilche è stato rimandato a casa senzaperché, pare, la dose somministrata a Deera la sua. “la dose sarebbe stata mia” racconta ilal Mattino “o di un altro collega in fila o di un infermiere che lavora in prima linea, non ne faccio una questione personale“. Ricciardelli racconta di essere stato “il primo a operare un paziente colpito dal Coronavirus al Cto, durante la prima ondata della pandemia, e assicuro consulenze mediche anche al pronto soccorso del Cotugno e dello stesso Cto. Ma non perché più bravo, solo per dovere: fanno lo stesso altri professionisti. Io sono uno dei tanti, non un eroe“. “Deha una ...

