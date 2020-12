DayDreamer, Anticipazioni Puntata del 7 Gennaio 2021: Sanem Si Licenzia! (Di martedì 29 dicembre 2020) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntata del 7 Gennaio 2021: Sanem lascia l’azienda per smettere di soffrire, mentre Can prende un’importante decisione che riguarda il rapporto con sua madre… Ecco cosa sta per succedere nella prossima Puntata della soap opera turca DayDreamer – Le Ali Del Sogno. Dopo l’improvviso cambio di programmazione, DayDreamer andrà in onda soltanto in prima serata, tutti i giovedì. Nella Puntata trasmessa a partire dalle 21:10, Sanem prende la decisione di lasciare l’azienda, tra lo stupore generale e la tristezza di tutti. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti CeyCey, Guliz, Ayhan e ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 29 dicembre 2020), tramadel 7lascia l’azienda per smettere di soffrire, mentre Can prende un’importante decisione che riguarda il rapporto con sua madre… Ecco cosa sta per succedere nella prossimadella soap opera turca– Le Ali Del Sogno. Dopo l’improvviso cambio di programmazione,andrà in onda soltanto in prima serata, tutti i giovedì. Nellatrasmessa a partire dalle 21:10,prende la decisione di lasciare l’azienda, tra lo stupore generale e la tristezza di tutti. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti CeyCey, Guliz, Ayhan e ...

