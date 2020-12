Dayane Mello pronta a lasciare il GF VIP 5: troppo stress dopo le rivelazioni su Natalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Era iniziata alla grande la giornata di Dayane Mello che nel corso della mattinata rideva e scherzava con Giacomo, Mario e gli altri amici nella casa del Grande Fratello VIP 5. Poi questo pomeriggio, probabilmente rendendosi anche conto di essere rimasta senza punti di riferimento ( l’uscita di Sonia Lorenzini e il gelo con Rosalinda) qualcosa è cambiato. Non solo, nella casa pomeriggio, Andrea Zelletta ha iniziato a mostrare delle perplessità su quanto successo ieri con Natalia, la sua fidanzata. In casa poi, molti concorrenti si sono chiesti il perchè della cattiveria di Dayane e dell’argomento si è iniziato a discutere maggiormente. La Mello, rendendosi conto che non aveva fatto proprio una bella figura con tutta questa storia, ha iniziato ad andare in crisi. Ha deciso persino di farsi la valigia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 dicembre 2020) Era iniziata alla grande la giornata diche nel corso della mattinata rideva e scherzava con Giacomo, Mario e gli altri amici nella casa del Grande Fratello VIP 5. Poi questo pomeriggio, probabilmente rendendosi anche conto di essere rimasta senza punti di riferimento ( l’uscita di Sonia Lorenzini e il gelo con Rosalinda) qualcosa è cambiato. Non solo, nella casa pomeriggio, Andrea Zelletta ha iniziato a mostrare delle perplessità su quanto successo ieri con, la sua fidanzata. In casa poi, molti concorrenti si sono chiesti il perchè della cattiveria die dell’argomento si è iniziato a discutere maggiormente. La, rendendosi conto che non aveva fatto proprio una bella figura con tutta questa storia, ha iniziato ad andare in crisi. Ha deciso persino di farsi la valigia ...

