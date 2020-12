Dall' Ema notizia non buone | ' Improbabile l' ok al vaccino AstraZeneca-Oxford entro gennaio'

(Di martedì 29 dicembre 2020) Soprattutto l'Italia ci punta molto ma occorrerà aspettare: è'che ilcontro il coronavirus ottenga l'approvazione da parte dell'Ema, l'Agenzia europea per i ...

GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - fanpage : Il vaccino Pfizer-BionTech approvato dall’Ema - marcodimaio : Finalmente il via libera dall’#Ema alla distribuzione del #vaccino di #Pfizer. Ora è davvero questione di giorni pr… - Adri19510 : Il vaccino di Conte bocciato dall’EMA e le dosi Pfizer se le è prese Merkel: Italia senza milioni di dosi - CarloGranzelli : @GiacomoGorini Le probabilità che il vaccino messo a punto da AstraZeneca e Oxford sia autorizzato dall’Agenzia eur… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall Ema

Così Noel Wathion, il vice direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), blocca di fatto l'autorizzazione ... Intanto, invece, il Regno Unito prevede di lanciare il vaccino ...L'autorizzazione dell'EMA per il vaccino di AstraZeneca potrebbe non arrivare a gennaio. All'Italia spettano oltre 40 milioni di dosi.