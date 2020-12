Dal governo altri regali alle banche: cresce la dote di Mps in vista delle nozze con Unicredit (Di martedì 29 dicembre 2020) Un regalo dopo l’altro, nel pieno rispetto del clima natalizio, si avvia verso la sua ormai naturale conclusione la vicenda Monte dei Paschi di Siena, promessa sposa di Unicredit con la benedizione di un governo che continua a sbracciarsi per rendere l’affare il più conveniente possibile per l’istituto. Dopo mesi di soste e ripartenze, la privatizzazione dovrebbe decollare con l’inizio del 2021, almeno stando alla tabella di marcia del Tesoro. Si lavora soltanto alla dote che dovrà vincere le ultime resistenze del futuro partner, assorbendo l’intero effetto patrimoniale dell’operazione. Stando a quanto rivelato da Milano Finanza, dalle parti del ministero dell’Economia di Roberto Gualtieri ci si sta concentrando in questi giorni sulla definizione della garanzia del contenzioso. Sul futuro di Mps, bene ricordarlo, ... Leggi su ilparagone (Di martedì 29 dicembre 2020) Un regalo dopo l’altro, nel pieno rispetto del clima natalizio, si avvia verso la sua ormai naturale conclusione la vicenda Monte dei Paschi di Siena, promessa sposa dicon la benedizione di unche continua a sbracciarsi per rendere l’affare il più conveniente possibile per l’istituto. Dopo mesi di soste e ripartenze, la privatizzazione dovrebbe decollare con l’inizio del 2021, almeno stando alla tabella di marcia del Tesoro. Si lavora soltanto allache dovrà vincere le ultime resistenze del futuro partner, assorbendo l’intero effetto patrimoniale dell’operazione. Stando a quanto rivelato da Milano Finanza, dparti del ministero dell’Economia di Roberto Gualtieri ci si sta concentrando in questi giorni sulla definizione della garanzia del contenzioso. Sul futuro di Mps, bene ricordarlo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal governo Poteri per Roma, Raggi: "Nel 2020 dal Governo nessun provvedimento per la città. Urge un tavolo cittadino" RomaToday La reatina Giulia De Acutis in Germania con l'Erasmus: «Ho preferito non tornare a Rieti in questo periodo»

RIETI - Sono trascorsi pochi giorni dalle festività natalizie del 24 e 25 dicembre, in attesa del passaggio da un 2020 a tratti catastrofico ad un 2021 dai tratti speranzosi. In questi ...

Covid, 2020 anno del Dpcm: tutti i decreti del presidente

Dal 23 marzo ad oggi, dal lockdown alle regioni 'a colori'Roma, 29 dic. - In tutto 22 Dpcm che hanno segnato il 2020 degli italiani e, probabilmente, la storia socio-politica del Paese in tempo di cor ...

RIETI - Sono trascorsi pochi giorni dalle festività natalizie del 24 e 25 dicembre, in attesa del passaggio da un 2020 a tratti catastrofico ad un 2021 dai tratti speranzosi.

Dal 23 marzo ad oggi, dal lockdown alle regioni 'a colori'Roma, 29 dic. - In tutto 22 Dpcm che hanno segnato il 2020 degli italiani e, probabilmente, la storia socio-politica del Paese in tempo di cor ...