Dal 2021 pagamenti online più sicuri | ma non tutte le aziende sono pronte

Leggi su wired

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ecommerce (Getty Images)L’entrata in vigore è prevista per il 31 dicembre. Ma aumenta la preoccupazione che non sarà possibile essere pronti per l’appuntamento con la Strong customer authentication (Sca), uno dei pilastri della seconda direttiva europea sui servizi di pagamento (Psd2). E se ne chiede il rinvio, per non rischiare danni miliardari alle economie dei Paesi europei, Italia compresa (da noi il rischio è stimato attorno ai 13 miliardi), già colpiti dagli effetti economici della pandemia. L’obbligo della Sca La Psd2 prevede una serie di norme per proteggere al meglio i consumatori dell’area economica europea che fanno acquisti, introduce sistemi innovativi di pagamento come l’open banking e itransfrontalieri. Tra gli aspetti tecnici, prevede anche che una serie di standard per una autenticazione ...