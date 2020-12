Da quella inglese alla “nuova” italiana | ecco che cosa sono le varianti del coronavirus

Leggi su wired

(Di martedì 29 dicembre 2020) (illustrazione: Getty Images)All’inizio della pandemia lo chiamavamodi Wuhan, mentre oggi si è passati a espressioni come “variante”, che solamente alcuni giorni fa ha generato il panico in tutta Europa, e ora anche a “variante”, appena scoperta a Brescia e che sarebbe molto simile a. Masi intende esattamente con variante dele perché ha poco senso associarla a una specifica nazione? E per ultimo, ma non meno importante, perché non bisogna preoccuparsi sul fronte dell’efficacia del vaccino anti-Covid? Le mutazioni delCome molti altri virus a rna, anche ilmuta e continuerà a farlo. A sottolinearlostati diversi studi, secondo ...