Cyberpunk 2077: il sistema di trasporto su monorotaia promesso c'è eccome. Peccato non funzioni (Di martedì 29 dicembre 2020) Il sistema di trasporto su monorotaia in Cyberpunk 2077 era una delle promesse disattese di CD Projekt RED. Un utente Reddit tuttavia ha trovato una cosa interessante: le monorotaie ci sono...Peccato non funzionino. Se si guarda in alto nel gioco, è possibile scorgere i binari lungo la rete autostradale sopraelevata. L'utente Reddit Sybekul è riuscito ad atterrare sui binari del treno e ha trovato una stazione ferroviaria incompiuta. Ci sono porte che conducono all'interno di quella che viene chiamata la stazione NCART (Night City Area Rapid Transit), con cui V può interagire, suggerendo che l'NCART era originariamente pensato per essere un sistema monorotaia funzionante ma che è stato sospeso o verrà aggiunto più tardi. Non è raro che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020) Ildisuinera una delle promesse disattese di CD Projekt RED. Un utente Reddit tuttavia ha trovato una cosa interessante: le monorotaie ci sono...nonno. Se si guarda in alto nel gioco, è possibile scorgere i binari lungo la rete autostradale sopraelevata. L'utente Reddit Sybekul è riuscito ad atterrare sui binari del treno e ha trovato una stazione ferroviaria incompiuta. Ci sono porte che conducono all'interno di quella che viene chiamata la stazione NCART (Night City Area Rapid Transit), con cui V può interagire, suggerendo che l'NCART era originariamente pensato per essere unfunzionante ma che è stato sospeso o verrà aggiunto più tardi. Non è raro che ...

KegOfGrog : Non è Cyberpunk 2077, ma The Witcher 3 il prodotto in vendita. @CDPROJEKTRED non ha annunciato alcuna versione per… - nsaidian : RT @lillydessi: Cyberpunk 2077: 13 milioni di copie! Enorme successo, anche coi problemi - - PsyVideogiochi : Il nostro marco ci spiega #Cyberpunk2077 - dlcompare_it : I DLC gratuiti di Cyberpunk 2077 permetteranno ai giocatori di avere regolarmente nuove funzionalità di gioco.… - Eurogamer_it : Il sistema di trasporto su monorotaia in #Cyberpunk2077 c'è. Peccato non funzioni. -