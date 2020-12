Croazia terremoto di magnitudo 6, avvertito anche in Italia: gravi danni (Di martedì 29 dicembre 2020) Croazia terremoto fortissimo. Dopo il sisma di ieri, oggi, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 12.20 è stata registrata una scossa di magnitudo 6.3. L’epicentro a 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. I media locali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Blackout nella capitale croata: a scopo precauzionale è stata fermata una centrale nucleare anche in Slovenia. leggi anche l’articolo —> terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.2, trema anche il Nord Italia: avvertita a Trieste Violento terremoto in Croazia. La scossa è stata avvertita ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 dicembre 2020)fortissimo. Dopo il sisma di ieri, oggi, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 12.20 è stata registrata una scossa di6.3. L’epicentro a 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. I media locali parlano dia Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Blackout nella capitale croata: a scopo precauzionale è stata fermata una centrale nuclearein Slovenia. leggil’articolo —>in, scossa di5.2, tremail Nord: avvertita a Trieste Violentoin. La scossa è stata avvertita ...

