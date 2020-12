Croazia: scossa di terremoto di magnitudo 6.4, avvertita anche in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Un terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in Croazia alle 12.19, a dieci chilometri di profondità, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La scossa è stata avvertita chiaramente in gran parte del Nord-Est dell'Italia, fino anche al Ravennate e a nord di Napoli. Molta paura tra i cittadini, anche se al momento non si registrano danni né feriti. Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 dicembre 2020) Undi6.4 è avvenuto inalle 12.19, a dieci chilometri di profondità, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Laè statachiaramente in gran parte del Nord-Est dell', finoal Ravennate e a nord di Napoli. Molta paura tra i cittadini,se al momento non si registrano danni né feriti.

