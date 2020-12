Croazia, padre e figlio estratti vivi dalle macerie possono riabbracciarsi: il video che commuove (Di martedì 29 dicembre 2020) padre e figlio si riabbracciano dopo essere stati estratti vivi dalle macerie provocate dal violento terremoto che ha colpito la Croazia. È accaduto a Petrinja, una delle città più colpite, dove nel corso del pomeriggio, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre padre e figlio che erano rimasti intrappolati dentro l’auto sepolta dalle macerie. A documentare il momento è stato il giornale croato Jutarnji, con immagini raccolte in diretta che sono state pubblicate e riprese dalle televisioni nazionali, come la rete televisiva N1, e diffuse anche sui social. Le scene del salvataggio e dell’abbraccio tra padre e figlio sono state girate dal ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020)si riabbracciano dopo essere statiprovocate dal violento terremoto che ha colpito la. È accaduto a Petrinja, una delle città più colpite, dove nel corso del pomeriggio, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarreche erano rimasti intrappolati dentro l’auto sepolta. A documentare il momento è stato il giornale croato Jutarnji, con immagini raccolte in diretta che sono state pubblicate e ripresetelevisioni nazionali, come la rete televisiva N1, e diffuse anche sui social. Le scene del salvataggio e dell’abbraccio trasono state girate dal ...

rtl1025 : ?? Sono cinque le vittime finora accertate e decine i feriti per il #terremoto di oggi in #Croazia. Come riferito da… - vaticannews_it : #29dicembre Una forte scossa di #terremoto alle 12.19 ha colpito la #Croazia. Intervista con il segretario general… - Robbetta : RT @rtl1025: ?? Sono cinque le vittime finora accertate e decine i feriti per il #terremoto di oggi in #Croazia. Come riferito dai media reg… - mirnoja : RT @rtl1025: ?? Sono cinque le vittime finora accertate e decine i feriti per il #terremoto di oggi in #Croazia. Come riferito dai media reg… - simcopter : RT @rtl1025: ?? Sono cinque le vittime finora accertate e decine i feriti per il #terremoto di oggi in #Croazia. Come riferito dai media reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Croazia padre Croazia, padre e figlio estratti vivi dalle macerie possono riabbracciarsi: il video che commuove TPI Terremoto 6.4 in Croazia: vittime e distruzione. L’Abruzzo pronto ad aiutare

Violento terremoto in Croazia. Il sisma di di magnitudo 6.4 è stato avvertito lungo la costa Adriatica da Trieste all’Abruzzo. L’epicentro è stato ...

Croazia: sisma, sale il numero delle vittime nell'area colpita

E' salito a 5 il numero delle vittime accertate in Croazia dopo il terremoto che ha colpito oggi la parte centrale del Paese. "E' morto ...

Violento terremoto in Croazia. Il sisma di di magnitudo 6.4 è stato avvertito lungo la costa Adriatica da Trieste all’Abruzzo. L’epicentro è stato ...E' salito a 5 il numero delle vittime accertate in Croazia dopo il terremoto che ha colpito oggi la parte centrale del Paese. "E' morto ...