Croazia, macerie in strada dopo la scossa di terremoto (Di martedì 29 dicembre 2020) TRIESTE – Un terremoto di magnitudo 6,3 sulla scala Richter è stato registrato nella zona centrale della Croazia, colpita solo ieri da una scossa di magnitudo 5,2. Secondo quanto riferisce il Centro sismologico euro-mediterraneo, l’epicentro del sisma si troverebbe a 46 chilometri a sud-est della capitale Zagabria, a una profondità di alcune decine di chilometri. La scossa à stata avvertita distintamente nei Paesi vicini, come Bosnia e Slovenia, ma anche in Italia. La Croazia dista poco meno di 50 chilometri da Trieste e poco più di 200 chilometri di mar Adriatico dalle coste delle Marche. Leggi su dire (Di martedì 29 dicembre 2020) TRIESTE – Un terremoto di magnitudo 6,3 sulla scala Richter è stato registrato nella zona centrale della Croazia, colpita solo ieri da una scossa di magnitudo 5,2. Secondo quanto riferisce il Centro sismologico euro-mediterraneo, l’epicentro del sisma si troverebbe a 46 chilometri a sud-est della capitale Zagabria, a una profondità di alcune decine di chilometri. La scossa à stata avvertita distintamente nei Paesi vicini, come Bosnia e Slovenia, ma anche in Italia. La Croazia dista poco meno di 50 chilometri da Trieste e poco più di 200 chilometri di mar Adriatico dalle coste delle Marche.

LauraGaravini : Drammatiche le immagini della scossa in #Croatia. Grande solidarietà e vicinanza al popolo croato, alle famiglie de… - infoitinterno : Violento sisma in Croazia, Petrinja è un cumulo di macerie: 'Qui è come a Hiroshima' - bellaotero82 : RT @LauraGaravini: Drammatiche le immagini della scossa in #Croatia. Grande solidarietà e vicinanza al popolo croato, alle famiglie delle v… - LucaErma : La conclusione peggiore per un anno nefasto. Solidarietà e vicinanza al popolo croato :( #terremotocroazia… - Tiziana09705663 : RT @betty_ney: Sono vicina a tutti i croati colpiti, ai bimbi sotto le macerie dell'asilo. Questo 2020 ci sta distruggendo ????#Terremoto cro… -