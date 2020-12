**Croazia: danni a impianti ma nessun ferito per azienda italiana Abs a Sisak** (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Alcuni danni agli impianti ma nessun ferito all'azienda siderurgica Abs, del Gruppo italiano Danieli, a Sisak, a pochi chilometri dall'epicentro del sisma verificatosi oggi in Croazia. E' quanto apprende Adnkronos/Labitalia da fonti qualificate. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Alcuniaglimaall'siderurgica Abs, del Gruppo italiano Danieli, a Sisak, a pochi chilometri dall'epicentro del sisma verificatosi oggi in Croazia. E' quanto apprende Adnkronos/Labitalia da fonti qualificate.

