Crisi di Capodanno, la Bellanova a Conte: «Se vuoi solo yes man me ne vado e torno alla mia vita» (Di martedì 29 dicembre 2020) Da Teresa Bellanova a Matteo Renzi, il rischio è di perdere la faccia. Se Italia Viva non va fino in fondo, stavolta rischia grosso. Troppe volte ha minacciato di andarsene, ha sparato cannonate contro ministri e Conte. Ma al momento della resa dei conti, i renziani sono venuti meno e non hanno mai fatto mancare i loro voti in aula. Tra l’altro, non ci sarebbe nemmeno uno straccio di giustificazione a cui aggrapparsi, perché gli errori dell’ammucchiata di Conte sono fin troppo evidenti. Non si può continuare a difendere l’indifendibile. Perciò arrivano nuove bordate al governo, alleati contro alleati. La Crisi di Capodanno prende corpo. Bellanova: così non si va avanti «Io sono impegnata a fare il mio lavoro», afferma la ministra dell’Agricoltura. «Ma se dobbiamo stare al governo per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Da Teresaa Matteo Renzi, il rischio è di perdere la faccia. Se Italia Viva non va fino in fondo, stavolta rischia grosso. Troppe volte ha minacciato di andarsene, ha sparato cannonate contro ministri e. Ma al momento della resa dei conti, i renziani sono venuti meno e non hanno mai fatto mancare i loro voti in aula. Tra l’altro, non ci sarebbe nemmeno uno straccio di giustificazione a cui aggrapparsi, perché gli errori dell’ammucchiata disono fin troppo evidenti. Non si può continuare a difendere l’indifendibile. Perciò arrivano nuove bordate al governo, alleati contro alleati. Ladiprende corpo.: così non si va avanti «Io sono impegnata a fare il mio lavoro», afferma la ministra dell’Agricoltura. «Ma se dobbiamo stare al governo per ...

Da Teresa Bellanova a Matteo Renzi, il rischio è di perdere la faccia. Se Italia Viva non va fino in fondo, stavolta rischia grosso ...

