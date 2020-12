Covid, virologo Pregliasco: “Sto benissimo dopo il vaccino, è l’unica via” (Di martedì 29 dicembre 2020) Fabrizio Pregliasco ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’Adnkronos, dopo aver ricevuto il noto e salvifico vaccino anti-Coronavirus. Il virologo italiano, rappresentante dell’Università degli Studi di Milano ha raccontato la sua esperienza: “Sto benissimo, non ho avuto nessun problema dopo il vaccino anti-Covid, se non una lieve dolore al braccio. Il mio è un messaggio positivo sulla necessità e sull’utilità di una vaccinazione da realizzare molto velocemente. Questa è l’unica via. Solo così possiamo ottenere risultati solidi per il futuro. Il lockdown è un’arma che ha mostrato i suoi limiti, non si può andare avanti così, passando da una zona rossa all’altra, di chiusura in chiusura. Bisogna dare tranquillità e prospettiva a ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Fabrizioha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’Adnkronos,aver ricevuto il noto e salvificoanti-Coronavirus. Ilitaliano, rappresentante dell’Università degli Studi di Milano ha raccontato la sua esperienza: “Sto, non ho avuto nessun problemailanti-, se non una lieve dolore al braccio. Il mio è un messaggio positivo sulla necessità e sull’utilità di una vaccinazione da realizzare molto velocemente. Questa èvia. Solo così possiamo ottenere risultati solidi per il futuro. Il lockdown è un’arma che ha mostrato i suoi limiti, non si può andare avanti così, passando da una zona rossa all’altra, di chiusura in chiusura. Bisogna dare tranquillità e prospettiva a ...

