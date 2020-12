Covid, vaccinazioni dal 31 dicembre. Magliocca: “Vaccino necessario ma De Luca ha sbagliato” (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Inizieranno giovedì 31 dicembre le vaccinazioni anti-Covid-19 nel Casertano; le dosi, partite stamattina dal Belgio, arriveranno domani. E’ emerso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, e relativo al Piano Provinciale di Vaccinazione anti-Covid-19. Sono cinque i centri vaccinali allestiti dall’Asl di Caserta presso le strutture ospedaliere di Marcianise, Aversa, Sessa Aurunca, Maddaloni e Piedimonte. Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, che ha preso parte alla riunione, spiega che “ad oggi hanno aderito alla campagna di vaccinazione 8600 operatori sanitari. Entro la fine di gennaio l’azienda sanitaria immagina di terminare la vaccinazione verso il personale medico (17 mila ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Inizieranno giovedì 31leanti--19 nel Casertano; le dosi, partite stamattina dal Belgio, arriveranno domani. E’ emerso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, e relativo al Piano Provinciale di Vaccinazione anti--19. Sono cinque i centri vaccinali allestiti dall’Asl di Caserta presso le strutture ospedaliere di Marcianise, Aversa, Sessa Aurunca, Maddaloni e Piedimonte. Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio, che ha preso parte alla riunione, spiega che “ad oggi hanno aderito alla campagna di vaccinazione 8600 operatori sanitari. Entro la fine di gennaio l’azienda sanitaria immagina di terminare la vaccinazione verso il personale medico (17 mila ...

Tutte le misure intraprese fino ad oggi fanno parte di una strategia tesa a fare in modo che il popolo veda il vaccino come la salvezza dell’umanita’.

“Le 469.950 dosi di vaccino arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi. L’azienda procederà poi direttamente alla consegna, a partire da domani mattina, nei siti di somministrazion ...

