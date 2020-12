Covid: Turchia, domani arriva primo lotto vaccino cinese (Di martedì 29 dicembre 2020) ISTANBUL, 29 DIC - Arriverà domani in Turchia dalla Cina a bordo di un Boeing 777 della Turkish Airlines il primo lotto di 3 milioni di vaccini per il Covid-19, con atterraggio previsto alle 06:10 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 dicembre 2020) ISTANBUL, 29 DIC - Arriveràindalla Cina a bordo di un Boeing 777 della Turkish Airlines ildi 3 milioni di vaccini per il-19, con atterraggio previsto alle 06:10 ...

Gli imprenditori ne investono sette, altri quattro e mezzo arrivano dalla Regione. Coinvolte 39 aziende, acquisto di tecnologie e adattamenti per la sostenibilità ...

ASIA/TURCHIA - Messaggio di cordoglio del Presidente Erdogan per la morte del Vescovo Tierrablanca

Istanbul (Turchia) – I funerali del Vescovo cattolico Rubén Tierrablanca González, spentosi la sera di martedì 22 dicembre per gli effetti dell’infezione da Covid -19 sono stati celebrati oggi, marted ...

