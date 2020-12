Covid trovato nelle lacrime di un bambino | primo caso a Pavia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos Salute) - Coronavirus identificato' di un. Il Policlinico San Matteo diannuncia la pubblicazione sull''European Journal of Ophthalmology' di uno studio condotto da clinici e ricercatori della Fondazione Irccs, relativo al "di identificazione di Sars-CoV-2 in un campione oculare di paziente pediatrico". Si tratta di un 11enne indirizzato alla Clinica pediatrica dell'ospedale pavese per indagini mediche, a causa di contatti prolungati e stretti con un membro della famiglia affetto da-19. "A prima visita il paziente era asintomatico, senza tosse, febbre, stanchezza, mal di gola o diarrea, e non era presente alcun segno di infezione del tratto respiratorio - spiega Gianluigi Marseglia, direttore Uoc ...