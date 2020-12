Covid: superati 7,5 milioni di contagi in Brasile (Di martedì 29 dicembre 2020) SAN PAOLO, 29 DIC - Il Brasile supera i 7,5 milioni di casi ufficiali di Covid-19. Con 25.490 contagi nelle ultime 24 ore, i casi sono saliti a 7.506.890, secondo la stampa locale. I decessi sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 dicembre 2020) SAN PAOLO, 29 DIC - Ilsupera i 7,5di casi ufficiali di-19. Con 25.490nelle ultime 24 ore, i casi sono saliti a 7.506.890, secondo la stampa locale. I decessi sono ...

La maggior parte delle piccole aziende riporta difficoltà e riduzione degli investimenti, necessità di maggiori finanziamenti oltre che di cambiamenti operativi e gestionali. Le reazioni difensive pre ...

"L’unico effetto collaterale? Il sollievo"

Pavia, il giorno dopo il Vaccino-day le strutture si preparano: tre gli hub di stoccaggio. L’iniezione attende 25mila pavesi ...

Pavia, il giorno dopo il Vaccino-day le strutture si preparano: tre gli hub di stoccaggio. L'iniezione attende 25mila pavesi ...