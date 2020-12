Covid, sono oltre 8mila i vaccinati in Italia. Israele supera la soglia dei 500 mila, è il primo Stato al mondo (Di martedì 29 dicembre 2020) Dal V-Day dello scorso 27 dicembre, quando è ufficialmente iniziata la campagna di vaccinazioni mondiale, molti Paesi stanno iniziando già a tirare un bilancio. In Italia sono stati già vaccinati 8.361 cittadini, pari all’86% delle 9.750 dosi distribuite. Si tratta di numeri destinati ad aumentare rapidamente: da domani arriveranno le altre 470 mila dosi del vaccino Pfizer per intensificare la vaccinazione di massa. Nei prossimi giorni il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri pubblicherà on line un report sul numero degli cittadini a cui saranno somministrate le dosi. In Germania sono state vaccinate contro il Covid quasi 42 mila persone: lo riporta il Robert Koch Institut. Il Paese con più vaccinati al mondo è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Dal V-Day dello scorso 27 dicembre, quando è ufficialmente iniziata la campagna di vaccinazioni mondiale, molti Paesi stanno iniziando già a tirare un bilancio. Instati già8.361 cittadini, pari all’86% delle 9.750 dosi distribuite. Si tratta di numeri destinati ad aumentare rapidamente: da domani arriveranno le altre 470dosi del vaccino Pfizer per intensificare la vaccinazione di massa. Nei prossimi giorni il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri pubblicherà on line un report sul numero degli cittadini a cui saranno somministrate le dosi. In Germaniastate vaccinate contro ilquasi 42persone: lo riporta il Robert Koch Institut. Il Paese con piùalè ...

AnnalisaChirico : Il tribunale di Milano ha deciso che i migranti in fuga dal Covid possono trovare protezione in Italia, che è il pa… - Agenzia_Ansa : #Germania, iniettate per errore 5 dosi di vaccino anti #Covid a otto sanitari. Quattro sono in osservazione in ospe… - MarcoBellinazzo : Rinviata Everton-Manchester City di questa sera a causa della positività al Covid di 5 giocatori del City: a Walker… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Covid, sono oltre 8mila i vaccinati in Italia. Israele supera la soglia dei 500 mila, è il primo Stato al mondo https:… - twalso : RT @Curini: Una (amara) certezza: ci fosse stato un governo di diverso colore politico in questi difficili mesi, la narrazione prevalente d… -