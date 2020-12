Covid, quattordici decessi nelle ultime 24 ore: positivi attuali sotto quota 5mila (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoquattordici morti di Covid nelle ultime 24 ore: è alto il bilancio delle vittime nel Casertano, dopo i sette morti di ieri. In appena 48 ore sono decedute 31 persone causa Coronavirus in provincia di Caserta, 391 da inizio pandemia. Un dato drammatico cui fa da contraltare il numero dei guariti, anche oggi molto alto: sono 341, oltre duecento in più dei nuovi casi positivi (139), con un numero complessivo di persone attualmente contagiate dal Covid, che scende sotto la soglia dei cinquemila casi (4973); resta inoltre all’11%, come 24 ore fa, il rapporto tra i nuovi contagiati e test eseguiti (1262). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutomorti di24 ore: è alto il bilancio delle vittime nel Casertano, dopo i sette morti di ieri. In appena 48 ore sono decedute 31 persone causa Coronavirus in provincia di Caserta, 391 da inizio pandemia. Un dato drammatico cui fa da contraltare il numero dei guariti, anche oggi molto alto: sono 341, oltre duecento in più dei nuovi casi(139), con un numero complessivo di persone attualmente contagiate dal, che scendela soglia dei cinquemila casi (4973); resta inoltre all’11%, come 24 ore fa, il rapporto tra i nuovi contagiati e test eseguiti (1262). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Secondo Isnart-Unioncamere il turismo è il comparto più colpito dalla crisi pandemica: a livello nazionale il 2020 si chiude con 53 miliardi di euro in meno rispetto al 2019, contrazione dovuta princi ...

L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 422 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID, 22 persone: – 3, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 5, residenti nel comune di Avellino; – 1, resi ...

Secondo Isnart-Unioncamere il turismo è il comparto più colpito dalla crisi pandemica: a livello nazionale il 2020 si chiude con 53 miliardi di euro in meno rispetto al 2019, contrazione dovuta princi ...