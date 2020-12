Covid, primo caso variante inglese negli Usa: è in Colorado (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La cosiddetta variante inglese del Covid-19 è stata rintracciata negli Stati Uniti. Il primo caso è stato rinvenuto in Colorado. Si tratterebbe, secondo quanto riportato dai media americani, di un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La cosiddettadel-19 è stata rintracciataStati Uniti. Ilè stato rinvenuto in. Si tratterebbe, secondo quanto riportato dai media americani, di un ...

fattoquotidiano : Confcommercio e il dramma Covid: perse 390mila attività. Sparita un’agenzia viaggio ogni 5. Da primo gennaio access… - fattoquotidiano : Covid, sono oltre 8mila i vaccinati in Italia. Israele supera la soglia dei 500 mila, è il primo Stato al mondo - Corriere : Franco, il primo paziente over 85 vaccinato in Italia: «Vorrei rivedere i miei nipoti» - irejdoc1897 : RT @Adnkronos: #VarianteCovid, primo caso #Usa. #Biden: 'Trump lento con i vaccini' - Massimoguerrera : 49enne colpito da shock anafilattico dopo aver ricevuto il vaccino COVID Sembra sia il primo caso su migliaia di va… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid primo Variante Covid, primo caso Usa. Biden: "Trump lento con i vaccini" Adnkronos Fatti, storie e personaggi: oggi l'inserto speciale sul 2020

Il 2020 che si sta chiudendo passerà alla storia in tutto il mondo come l’anno del Covid 19: la pandemia che ha cambiato le nostre... Scopri di più ...

Bellanova: «Il premier rispetti le nostre richieste. Pronta a dimettermi

La ministra renziana: «I ministri vanno e vengono. Metto tutte le energie per trovare un accordo ma ho la sensazione che la posta in gioco non sia evidente per tutti» ...

Il 2020 che si sta chiudendo passerà alla storia in tutto il mondo come l’anno del Covid 19: la pandemia che ha cambiato le nostre... Scopri di più ...La ministra renziana: «I ministri vanno e vengono. Metto tutte le energie per trovare un accordo ma ho la sensazione che la posta in gioco non sia evidente per tutti» ...