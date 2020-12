Covid, primo caso variante Gb negli Usa: è in Colorado (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La cosiddetta variante inglese del Covid-19 è stata rintracciata negli Stati Uniti. Il primo caso è stato rinvenuto in Colorado. Si tratterebbe, secondo quanto riportato dai media americani, di un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La cosiddettainglese del-19 è stata rintracciataStati Uniti. Ilè stato rinvenuto in. Si tratterebbe, secondo quanto riportato dai media americani, di un ...

fattoquotidiano : Confcommercio e il dramma Covid: perse 390mila attività. Sparita un’agenzia viaggio ogni 5. Da primo gennaio access… - fattoquotidiano : Covid, sono oltre 8mila i vaccinati in Italia. Israele supera la soglia dei 500 mila, è il primo Stato al mondo - Corriere : Franco, il primo paziente over 85 vaccinato in Italia: «Vorrei rivedere i miei nipoti» - usarausanu : #VarianteCovid, primo caso #Usa. #Biden: 'Trump lento con i vaccini' - Adnkronos : #VarianteCovid, primo caso #Usa. #Biden: 'Trump lento con i vaccini' -