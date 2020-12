Covid, Oms: “Potrebbe arrivare pandemia peggiore” (Di martedì 29 dicembre 2020) Alfie Borromeo Il coronavirus ha avuto un impatto devastante in tutto il mondo, ma l’Organizzazione mondiale della sanità avverte che Potrebbero verificarsi pandemie peggiori, esortando il mondo a prepararsi “seriamente”. “Questo è un campanello d’allarme”, ha detto ai giornalisti il capo delle emergenze dell’Oms, Michael Ryan, in un briefing a un anno da quando l’agenzia delle Nazioni Unite ha appreso per la prima volta della diffusione del nuovo virus in Cina. Intanto negli Stati Uniti, il Paese più colpito al mondo dalla pandemia, sono già state somministrate oltre 2 milioni di dosi di vaccini. Il bilancio globale delle vittime del coronavirus nel mondo ha quasi raggiunto la cifra di 1,8 milioni di persone, su oltre 81 milioni di contagiati. L’Oms: “Dobbiamo prepararci per qualcosa di peggio” “Questa pandemia è stata molto ... Leggi su improntaunika (Di martedì 29 dicembre 2020) Alfie Borromeo Il coronavirus ha avuto un impatto devastante in tutto il mondo, ma l’Organizzazione mondiale della sanità avverte chero verificarsi pandemie peggiori, esortando il mondo a prepararsi “seriamente”. “Questo è un campanello d’allarme”, ha detto ai giornalisti il capo delle emergenze dell’Oms, Michael Ryan, in un briefing a un anno da quando l’agenzia delle Nazioni Unite ha appreso per la prima volta della diffusione del nuovo virus in Cina. Intanto negli Stati Uniti, il Paese più colpito al mondo dalla, sono già state somministrate oltre 2 milioni di dosi di vaccini. Il bilancio globale delle vittime del coronavirus nel mondo ha quasi raggiunto la cifra di 1,8 milioni di persone, su oltre 81 milioni di contagiati. L’Oms: “Dobbiamo prepararci per qualcosa di peggio” “Questaè stata molto ...

Adnkronos : Covid, #Oms: 'Non sarà ultima #pandemia' - Fedex546 : RT @riktroiani: #Covid, #Oms: 'Potrebbe arrivare pandemia peggiore'. Secondo il capo delle emergenze dell'agenzia Onu, il mondo deve 'prepa… - giuliabottini : RT @giuliabottini: lA stanno preparando i loro amici...paganti!!! come con covid..? Per il loro silenzio...quanto?!Ente sempre più discutib… - loscugnizzo76 : RT @maurorizzi_mr: Basta bugie, l'Italia non è un modello anti Covid (come disse l'Oms) - Startmag - Angela3v999 : RT @maurorizzi_mr: Basta bugie, l'Italia non è un modello anti Covid (come disse l'Oms) - Startmag -