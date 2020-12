Covid, medico negazionista: la Asl taglia il 20% del suo stipendio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Federico Giuliani La sanzione prevede, a partire dal prossimo 31 dicembre e per ben cinque mesi, il taglio del 20% del compenso percepito dal medico La Asl To4 di Torino ha scelto di usare il pugno duro contro un medico di medicina generale negazionista sulla pandemia di Covid-19. Giuseppe Delicati, originario di Foligno, da 12 anni medico di famiglia con studio a Borgaro Torinese, nonché ex ufficiale medico di complemento richiamato durante la guerra in Kosovo, si è visto ridurre lo stipendio con un provvedimento disciplinare. La sanzione prevede, a partire dal prossimo 31 dicembre e per ben cinque mesi, il taglio del 20% del compenso percepito dal professionista. Il dottore, finito nell'occhio del ciclone, aveva registrato un video in cui sconsigliava ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Federico Giuliani La sanzione prevede, a partire dal prossimo 31 dicembre e per ben cinque mesi, il taglio del 20% del compenso percepito dalLa Asl To4 di Torino ha scelto di usare il pugno duro contro undi medicina generalesulla pandemia di-19. Giuseppe Delicati, originario di Foligno, da 12 annidi famiglia con studio a Borgaro Torinese, nonché ex ufficialedi complemento richiamato durante la guerra in Kosovo, si è visto ridurre locon un provvedimento disciplinare. La sanzione prevede, a partire dal prossimo 31 dicembre e per ben cinque mesi, il taglio del 20% del compenso percepito dal professionista. Il dottore, finito nell'occhio del ciclone, aveva registrato un video in cui sconsigliava ...

