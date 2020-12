Covid, l'infermiera prima vaccinata in Italia chiude i social dopo minacce e insulti (Di martedì 29 dicembre 2020) Claudia Alivernini, l'infermiera dell’ospedale Spallanzani di Roma prima a essere vaccinata contro il Covid (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE) in Italia, ha chiuso i propri profili social dopo numerosi insulti e minacce di morte da parte dei no-vax, comparsi online nei commenti alla notizia della sua vaccinazione e in vari gruppi social. Non solo: su Instagram sono anche comparsi due profili fake creati a suo nome. Ora la 29enne sta valutando, secondo quanto riporta Il Messaggero, anche una denuncia alla Polizia Postale (LO SPECIALE SUL VACCINO). Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 dicembre 2020) Claudia Alivernini, l'dell’ospedale Spallanzani di Romaa esserecontro il(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE) in, ha chiuso i propri profilinumerosidi morte da parte dei no-vax, comparsi online nei commenti alla notizia della sua vaccinazione e in vari gruppi. Non solo: su Instagram sono anche comparsi due profili fake creati a suo nome. Ora la 29enne sta valutando, secondo quanto riporta Il Messaggero, anche una denuncia alla Polizia Postale (LO SPECIALE SUL VACCINO).

