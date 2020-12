Covid Liguria, 305 nuovi positivi. Solo nello Spezzino sono 83 (Di martedì 29 dicembre 2020) sono 305 i nuovi positivi Covid in Liguria emersi dopo 4.043 tamponi molecolari e 3.140 antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ... Leggi su lanazione (Di martedì 29 dicembre 2020)305 iinemersi dopo 4.043 tamponi molecolari e 3.140 antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso dati tra Alisa e il ...

LIGURIA – Sono 59.582 i casi positivi al Covid-19 in regione dall’inizio dell’emergenza ad oggi, martedì 29 dicembre, in cui si registrano 305 nuovi casi di positività. Dei nuovi positivi 41 sono ...

Toti e Cavo in visita a Comunità di Sant’Egidio: “richieste di aiuto raddoppiate con emergenza covid”

Genova | Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore Ilaria Cavo hanno fatto visita ai ...

