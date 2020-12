Covid, l’Ema gela AstraZeneca: “Improbabile il via libera al vaccino entro gennaio”. Perché è una pessima notizia per l’Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Covid, Ema: “Improbabile approvazione vaccino AstraZeneca a gennaio” L’approvazione da parte dell’Ema del vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford è “Improbabile” che avvenga a gennaio. Lo ha detto Noel Wathion, vice direttore esecutivo dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco. “Non ci hanno ancora presentato neppure la domanda” ha dichiarato Wathion in un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad. Secondo Wathion l’autorità al momento ha ricevuto solamente alcune informazioni sul vaccino che comunque sono “insufficienti anche a dare un via libera condizionato alla commercializzazione”. Le ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020), Ema: “approvazione” L’approvazione da parte deldelanti-sviluppato dain collaborazione con l’Università di Oxford è “” che avvenga a. Lo ha detto Noel Wathion, vice direttore esecutivo del, l’Agenzia europea del farmaco. “Non ci hanno ancora presentato neppure la domanda” ha dichiarato Wathion in un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad. Secondo Wathion l’autorità al momento ha ricevuto solamente alcune informazioni sulche comunque sono “insufficienti anche a dare un viacondizionato alla commercializzazione”. Le ...

