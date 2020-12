Covid, la Spagna terrà un registro con i nomi di chi rifiuta il vaccino (Di martedì 29 dicembre 2020) In Spagna ci sarà “un registro”, che sarà condiviso “con altri partner europei”, nel quale saranno inseriti i cittadini spagnoli che rifiuteranno di essere sottoposti al vaccino contro il Coronavirus. Lo ha detto in un’intervista televisiva a La Sexta il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa. Come in Italia, anche in Spagna il vaccino anti-Covid sarà gratuito e su base volontaria. Inoltre il suddetto registro non sarà reso pubblico. “Non è un documento da rendere pubblico e tutto sarà fatto con il massimo rispetto per la protezione dei dati”, ha aggiunto il ministro spagnolo a proposito del registro. E all’indomani dell’inizio delle vaccinazioni in Spagna, Illa ha ribadito che i vaccini verranno somministrati “seguendo ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020) Inci sarà “un”, che sarà condiviso “con altri partner europei”, nel quale saranno inseriti i cittadini spagnoli che rifiuteranno di essere sottoposti alcontro il Coronavirus. Lo ha detto in un’intervista televisiva a La Sexta il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa. Come in Italia, anche inilanti-sarà gratuito e su base volontaria. Inoltre il suddettonon sarà reso pubblico. “Non è un documento da rendere pubblico e tutto sarà fatto con il massimo rispetto per la protezione dei dati”, ha aggiunto il ministro spagnolo a proposito del. E all’indomani dell’inizio delle vaccinazioni in, Illa ha ribadito che i vaccini verranno somministrati “seguendo ...

