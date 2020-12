Covid Italia, Ichino (giurista): «Se lavoratore rifiuta vaccino può essere licenziato» (Di martedì 29 dicembre 2020) Covid Italia – Martedì 29 dicembre 2020. Che succede se un dipendente non vuole vaccinarsi? In un’intervista a “Il Corriere della sera” il giurista Pietro Ichino, ex senatore Pd e Scelta civica, ha spiegato che giuridicamente è possibile rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid: «Non solo si può, ma in molte situazioni è previsto», ha chiarito il professore, precisando perché. leggi anche l’articolo —> vaccino Covid Pfizer, anziano muore dopo la somministrazione: istituita commissione speciale «L’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 dicembre 2020)– Martedì 29 dicembre 2020. Che succede se un dipendente non vuole vaccinarsi? In un’intervista a “Il Corriere della sera” ilPietro, ex senatore Pd e Scelta civica, ha spiegato che giuridicamente è possibile rendere obbligatorio ilcontro il: «Non solo si può, ma in molte situazioni è previsto», ha chiarito il professore, precisando perché. leggi anche l’articolo —>Pfizer, anziano muore dopo la somministrazione: istituita commissione speciale «L’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro ...

