Covid Italia, bollettino di oggi 29 dicembre: 11.212 nuovi casi e 659 morti, ma cala il tasso di positività (Di martedì 29 dicembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 29 dicembre 2020. Si registrano oggi 11.212 nuovi casi e 659 morti, numeri in aumento rispetto a quelli di ieri (8.585 positivi e 445 dedessi). Sono... Leggi su ilmattino (Di martedì 29 dicembre 2020), ildi292020. Si registrano11.212e 659, numeri in aumento rispetto a quelli di ieri (8.585 positivi e 445 dedessi). Sono...

