Covid, Italia a zone: ecco alcuni colori dopo le feste (Di martedì 29 dicembre 2020) Torneranno i colori delle zone dopo le feste natalizie: il Covid è ancora in circolazione e nessuno intende abbassare la guardia. Quando tornano i colori vuol dire che tutto, fuori,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 dicembre 2020) Torneranno idellelenatalizie: ilè ancora in circolazione e nessuno intende abbassare la guardia. Quando tornano ivuol dire che tutto, fuori,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

AnnalisaChirico : Il tribunale di Milano ha deciso che i migranti in fuga dal Covid possono trovare protezione in Italia, che è il pa… - MediasetTgcom24 : Covid, la prima vaccinata in Italia: 'E' un momento che non dimenticheremo mai' #Coronavirusitalia… - SkyTG24 : Claudia Alivernini è stata la prima infermiera a vaccinarsi in Italia: 'Un piccolo gesto, ma fondamentale per tutti… - MrEcologico : @valigiablu No, l’Italia non avrà meno vaccini, ma la Germania li avrà prima. E dato che in Italia ci sono in media… - infoitsalute : Covid in Italia, dall’inizio dell’emergenza ad oggi quasi 90mila medici ed infermieri positivi -