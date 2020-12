Covid Italia: 659 morti. Tasso di positività all'8,7% (Di martedì 29 dicembre 2020) Altre vittime della pandemia di coronavirus in Italia: sono 659 nelle ultime 24 ore, molte di più di ieri quando erano 445. Si aggiorna di 11212 nuovi casi il bilancio del Covid, in aumento rispetto a ieri, quando erano poco più di 8500. Ma i test effettuati sono molti di più di ieri. Con 128.740 tamponi processati (contro i 68.681 di ieri) il Tasso di positività si attesta all?8,7%. Ancora in calo le terapie intensive, -16 oggi (ieri -15), che scendono a 2.549, e in diminuzione anche i ricoveri ordinari dopo due giorni di crescita, -270 (ieri +361), 23.662 in tutto. I dati delle regioni In Alto Adige sono 402 i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore. Nei normali reparti i pazienti Covid ricoverati sono 190, quelli in strutture private convenzionate sono 136 e 22 quelli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Altre vittime della pandemia di coronavirus in: sono 659 nelle ultime 24 ore, molte di più di ieri quando erano 445. Si aggiorna di 11212 nuovi casi il bilancio del, in aumento rispetto a ieri, quando erano poco più di 8500. Ma i test effettuati sono molti di più di ieri. Con 128.740 tamponi processati (contro i 68.681 di ieri) ildisi attesta all?8,7%. Ancora in calo le terapie intensive, -16 oggi (ieri -15), che scendono a 2.549, e in diminuzione anche i ricoveri ordinari dopo due giorni di crescita, -270 (ieri +361), 23.662 in tutto. I dati delle regioni In Alto Adige sono 402 i nuovi casi di-19 emersi nelle ultime 24 ore. Nei normali reparti i pazientiricoverati sono 190, quelli in strutture private convenzionate sono 136 e 22 quelli ...

AnnalisaChirico : Il tribunale di Milano ha deciso che i migranti in fuga dal Covid possono trovare protezione in Italia, che è il pa… - chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - SkyTG24 : Covid, l'infermiera prima vaccinata in Italia chiude i social dopo minacce e insulti - juornoit : #Juorno #Contagio in #Italia, situazione quasi sotto controllo in molte regioni. Preoccupa il #Veneto - cschannel_news : Covid-19 in Italia, oltre 11mila nuovi casi. Aumentano i decessi -