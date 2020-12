Covid, Israele supera quota 500mila vaccinati: è il primo Stato al mondo (Di martedì 29 dicembre 2020) Israele ha superato il numero di 500mila persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid. Con questo risultato, a quasi 10 giorni dall'avvio della campagna vaccinale, è diventato, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 dicembre 2020)hato il numero dipersone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti. Con questo risultato, a quasi 10 giorni dall'avvio della campagna vaccinale, è diventato, ...

__Naglfar : Israele, 500.000 persone hanno già fatto il vaccino anti-Covid (in meno di 10 giorni) - Mario44623861 : RT @francescatotolo: Un uomo malato di cuore e malato oncologico è morto dopo aver ricevuto la prima dose del #VaccinoAntiCovid della #Pfiz… - Stefani28047430 : RT @francescatotolo: Un uomo malato di cuore e malato oncologico è morto dopo aver ricevuto la prima dose del #VaccinoAntiCovid della #Pfiz… - Luca_Gualtieri1 : Dosi di #vaccino anti #Covid somministrate finora per 100 persone. #Israele ha già vaccinato il 5% della popolazione - astemia : RT @carladiveroli: 1 israeliano su 20 ha già ricevuto la prima dose di vaccino contro il #Covid: Israele è il primo Paese al mondo per nume… -