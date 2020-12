Covid | Ippolito Spallanzani | ' Per i medici vaccino o sospensione dal servizio' | Sileri | ' Valutiamo l' obbligo'

(Di martedì 29 dicembre 2020) commenta Ansa 'Tutti gli operatori sanitari , a partire dai, devono vaccinarsi contro ile se non vogliono essere vaccinati devono essere sospesi dalperché, appunto, non ...

MediasetTgcom24 : Covid, Ippolito (Spallanzani): medici devono vaccinarsi o sospensione da servizio #covid - fraetin : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ippolito (Spallanzani): medici devono vaccinarsi o sospensione da servizio #covid - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ippolito (Spallanzani): medici devono vaccinarsi o sospensione da servizio #covid - tom141277 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ippolito (Spallanzani): medici devono vaccinarsi o sospensione da servizio #covid - Frances56995322 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ippolito (Spallanzani): medici devono vaccinarsi o sospensione da servizio #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ippolito

L’obbligatorietà della vaccinazione anti-covid fa discutere il mondo scientifico. “Renderei obbligatorio il vaccino anti-Covid solo quando sarà chiarito che la persona vaccinata non è più contagiosa p ...Consulta di Bioetica: 'Nella prima fase nessun obbligo' A Pavia, solo il 20% degli operatori Rsa per vaccino. Ats, ci sono i presupposti per un vero e proprio obbligo (ANSA) ...