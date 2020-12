SecolodItalia1 : Covid, incremento di contagi: 11.212 nuovi casi e 659 decessi. Scende a 8,7 il tasso di positività… - MMastrantuono : RT @lettera_mosca: A Mosca, nel mese di novembre, sono stati registrati 14.456 decessi, ovvero 4.730 più del novembre 2019, con un INCREMEN… - fulvioscaglione : RT @lettera_mosca: A Mosca, nel mese di novembre, sono stati registrati 14.456 decessi, ovvero 4.730 più del novembre 2019, con un INCREMEN… - lettera_mosca : A Mosca, nel mese di novembre, sono stati registrati 14.456 decessi, ovvero 4.730 più del novembre 2019, con un INC… - adolfo48100140 : @revneD88 Tra in mese potremo fare il raffronto tra i morti totali del 2020 con gli altri anni. Dovremmo trovare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid incremento

Ora al via la liquidazione degli oneri concessori ai Comuni. Il presidente Pompeo: operazione trasparenza e rafforzamento della struttura amministrativa a servizio degli enti locali. Sindaci costrutti ...ma finora non è stato identificato alcun incremento della gravità dell’infezione”. Lo scrive l’Ecdc, European Centre for Disease Prevention and Control, in un Risk Assessment pubblicato oggi, dedicato ...