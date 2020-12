Covid: in Toscana le nuove dosi mercoledì 30 dicembre (Di martedì 29 dicembre 2020) E' previsto per domani, mercoledì 30 dicembre, l'arrivo in Toscana delle attese nuove dosi di vaccino anti Covid-19. Non appena rese disponibili, si attiverà la macchina organizzativa per a vviare, entro le successive 24 ore, la prima fase di vaccinazioni Leggi su firenzepost (Di martedì 29 dicembre 2020) E' previsto per domani,30, l'arrivo indelle attesedi vaccino anti-19. Non appena rese disponibili, si attiverà la macchina organizzativa per a vviare, entro le successive 24 ore, la prima fase di vaccinazioni

