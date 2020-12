Covid: in Germania altri 852 morti, variante inglese già da novembre (Di martedì 29 dicembre 2020) Il fuoco del Covid non si spegne in tutto il mondo. Dopo l'allarme di ieri dal Regno Unito , dove si era registrato un record giornaliero di nuovi casi , oggi la Germania segnala un alto numero di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Il fuoco delnon si spegne in tutto il mondo. Dopo l'allarme di ieri dal Regno Unito , dove si era registrato un record giornaliero di nuovi casi , oggi lasegnala un alto numero di ...

HuffPostItalia : Errore in Germania: iniettate 5 dosi di vaccino anti-Covid a testa a otto persone - RobertoBurioni : I conti non tornano. Le nostre autorità dicono che ogni stato europeo ha ricevuto 10.000 dosi per l’odierna vaccina… - Agenzia_Ansa : #Germania, iniettate per errore 5 dosi di vaccino anti #Covid a otto sanitari. Quattro sono in osservazione in ospe… - devitocarmine : Balletti, balletti – medici, infermiere ballano in ospedali in Italia, in Germania, e anche suore da qualche parte… - alscompa : RT @OGiannino: Ieri Merkel superata in popolarità da suo ministro alla Sanità, Jens Spahn, in crescita da mesi per successo riconosciutogli… -