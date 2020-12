Covid, in Campania 625 positivi su 6.849 tamponi (9,12%). 46 morti (26 nelle ultime 48 ore) e 1.384 guariti (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono 625 i positivi del giorno in Campania, di cui 552 asintomatici e 73 con sintomi. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 6.849. Resta ancora basso, quindi, il numero di test effettuati e la percentuale di positivi sui tamponi si attesta al 9,1%, dato in linea con quello di ieri. Questi i dati trasmessi dall’unita’ di crisi regionale. I deceduti sono 46, di cui 26 nelle ultime 48 ore e 20 in precedenza ma registrati ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.384. Dall’inizio dell’emergenza a oggi, il totale dei positivi ammonta a 187.189 su oltre 2 milioni di tamponi. Sono 2.765 le persone decedute e 105.933 quelle guarite. Ancora in calo la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono 625 idel giorno in, di cui 552 asintomatici e 73 con sintomi. Iprocessati24 ore sono 6.849. Resta ancora basso, quindi, il numero di test effettuati e la percentuale disuisi attesta al 9,1%, dato in linea con quello di ieri. Questi i dati trasmessi dall’unita’ di crisi regionale. I deceduti sono 46, di cui 2648 ore e 20 in precedenza ma registrati ieri. I24 ore sono 1.384. Dall’inizio dell’emergenza a oggi, il totale deiammonta a 187.189 su oltre 2 milioni di. Sono 2.765 le persone decedute e 105.933 quelle guarite. Ancora in calo la ...

AlessLongo : Attivo da qualche ora il call center immuni per i positivi al covid 800 91 24 91 Farà quello che i sanitari non vo… - irpiniatimes1 : Covid-19, il punto della situazione in Campania - dariocurcio5 : #Covid In #Campania 625 nuovi positivi, 73 dei quali sintomatici. 6849 i tamponi effettuati. 46 decessi: 26 nelle u… - puntomagazine : Ecco il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione attuale relativa alla diffusio… - neifatti : Covid, 625 nuovi positivi in Campania -