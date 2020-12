Covid, il caso degli operatori sanitari: «Uno su cinque rifiuta il vaccino» (Di martedì 29 dicembre 2020) Nelle Rsa di Torino e Brescia l’adesione risulta tra il 10% e il 20%. Ma in alcune regioni le percentuali sono altissime. Il problema della carenza di infermieri Leggi su corriere (Di martedì 29 dicembre 2020) Nelle Rsa di Torino e Brescia l’adesione risulta tra il 10% e il 20%. Ma in alcune regioni le percentuali sono altissime. Il problema della carenza di infermieri

Agenzia_Ansa : #Covid un caso di variante inglese a Loreto senza contatti con la Gran Bretagna. Si tratta di una persona che si er… - Agenzia_Ansa : #Covid il Giappone chiude le frontiere agli stranieri a partire da lunedì fino alla fine del mese di gennaio #ANSA… - Takk_for_sist : RT @Corriere: Il caso degli operatori sanitari in ospedali e Rsa: «Uno su 5 rifiuta il vaccino» - sebastianima : Capo servizio sanitario Gb: 'Ospedali al collasso per il Covid' Il Regno Unito 'è nell'occhio del ciclone', peggio… - SimoneDC75 : RT @MedBunker: Come percepite i casi di 'allergia' al vaccino anti-Covid? Nei giornali (sempre equilibrati eh?) si parla di 'molti casi', e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid caso Covid, il caso degli operatori sanitari: «Uno su cinque rifiuta il vaccino» Corriere della Sera Vaccino Covid, «Io, chirurgo, rimandato a casa: spettava a me la fiala di De Luca»

È il primo nella lista delle riserve e degli esclusi convocati alle 13, nel v-Day, all’ospedale Cotugno: il chirurgo Luigi Ricciardelli, 51 anni, da 13 in servizio nella stessa ...

L'epidemiologo Berti: «I contatti con il mondo esterno stanno riaccendendo i focolai nelle Rsa»

Il capo del dipartimento di Prevenzione dell'Asl centro spiega l’impennata di contagi fra anziani. «Ora c’è il vaccino: partiamo subito con gli ospiti delle case di riposo» ...

È il primo nella lista delle riserve e degli esclusi convocati alle 13, nel v-Day, all’ospedale Cotugno: il chirurgo Luigi Ricciardelli, 51 anni, da 13 in servizio nella stessa ...Il capo del dipartimento di Prevenzione dell'Asl centro spiega l’impennata di contagi fra anziani. «Ora c’è il vaccino: partiamo subito con gli ospiti delle case di riposo» ...