Covid | il bollettino di oggi | 11 212 nuovi casi e 659 morti

(Di martedì 29 dicembre 2020)29 dicembre 2020, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 11.212 idi coronavirus rilevati su 128.740 tamponi eseguiti e 659 iin 24 ore. Il rapporto positivi tamponi è al 8,7%. Sono i dati forniti pochi istanti fa dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.549, quindi 16 meno di ieri. (segue dopo la foto)29 dicembre 2020: nel Lazio 1.218e 54nel Lazio “su oltre 11 mila tamponi (+1.782) si registrano 1.218positivi (+252), 54 i decessi (+7) e +2.549 i ...

Sono 11.212 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 659 le vittime. Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Salute. I guariti o dimessi sono stati 17.044. Sono invece 12 ...Ieri 8.585 nuovi casi con 68.681 tamponi. I morti erano 445 (Articolo in aggiornamento) Il Covid 19 continua a mietere vittime in Alto Adige: il bollettino quotidiano della pandemia segnala altri 7 de ...