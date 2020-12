Covid e gelo: cosa possiamo fare per chi vive in strada (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono uscite in strada anche ieri sera i volontari che aiutano i senzatetto a Milano. La nevicata e le temperature bassissime hanno messo in ulteriore difficoltà chi non ha una casa. Migliaia di persone solo nel capoluogo lombardo, di cui 500 permanentemente in strada. Decine di migliaia in tutto il paese. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono uscite in strada anche ieri sera i volontari che aiutano i senzatetto a Milano. La nevicata e le temperature bassissime hanno messo in ulteriore difficoltà chi non ha una casa. Migliaia di persone solo nel capoluogo lombardo, di cui 500 permanentemente in strada. Decine di migliaia in tutto il paese.

FScalmati : RT @galatacla: I CLOCHARD PREFERISCONO IL GELO. Gli invisibili del virus non stanno prendendolo alla leggera, ma sono semplicemente posti d… - bejaflor_71 : RT @galatacla: I CLOCHARD PREFERISCONO IL GELO. Gli invisibili del virus non stanno prendendolo alla leggera, ma sono semplicemente posti d… - MicheleVesch : RT @galatacla: I CLOCHARD PREFERISCONO IL GELO. Gli invisibili del virus non stanno prendendolo alla leggera, ma sono semplicemente posti d… - PrometeoIII : RT @galatacla: I CLOCHARD PREFERISCONO IL GELO. Gli invisibili del virus non stanno prendendolo alla leggera, ma sono semplicemente posti d… - Loreta62267450 : RT @galatacla: I CLOCHARD PREFERISCONO IL GELO. Gli invisibili del virus non stanno prendendolo alla leggera, ma sono semplicemente posti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gelo Covid e gelo: cosa possiamo fare per chi vive in strada Vanity Fair Italia Domani il saluto a Feletti maestro del gelato emigrato in Germania

ORMELLE La sua grande arte era conosciuta fin oltre le Alpi, non per niente era ancora residente in Germania, dove aveva delle attività. Poi il Covid: prima la positività poi la negativizzazione, ma o ...

Calciomercato Inter, gelo Skriniar

Preoccupazione in casa Inter per il futuro di Skriniar con il centrale slovacco che è finito nel mirino del Tottenham di Mourinho ...

ORMELLE La sua grande arte era conosciuta fin oltre le Alpi, non per niente era ancora residente in Germania, dove aveva delle attività. Poi il Covid: prima la positività poi la negativizzazione, ma o ...Preoccupazione in casa Inter per il futuro di Skriniar con il centrale slovacco che è finito nel mirino del Tottenham di Mourinho ...