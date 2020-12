Covid e consumi in crisi, in Italia chiuse oltre 300mila aziende (Di martedì 29 dicembre 2020) . Ecco le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, l’effetto dell’emergenza Covid mischiato al crollo dei… L'articolo proviene da . Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020) . Ecco le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, l’effetto dell’emergenzamischiato al crollo dei… L'articolo proviene da .

gaiagioiared : RT @albo_interista: - 300.000 imprese chiuse per #Covid_19; - Crollo dei consumi del 10,8 %, pari a -120 miliardi; - 900.000 disoccupati in… - RavenLotis : RT @GagliardoneS: Hanno CHIUSO 300.000 imprese nel 2020 per Covid con un crollo dei consumi del 10.80%, pari ad una perdita di 120 miliardi… - Assy21139123 : RT @GagliardoneS: Hanno CHIUSO 300.000 imprese nel 2020 per Covid con un crollo dei consumi del 10.80%, pari ad una perdita di 120 miliardi… - gaiagioiared : RT @GagliardoneS: Hanno CHIUSO 300.000 imprese nel 2020 per Covid con un crollo dei consumi del 10.80%, pari ad una perdita di 120 miliardi… - Kapparar1 : RT @GagliardoneS: Hanno CHIUSO 300.000 imprese nel 2020 per Covid con un crollo dei consumi del 10.80%, pari ad una perdita di 120 miliardi… -